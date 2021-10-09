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Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Işıkgece patates hasadı yapan kadınlarla ürün topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Işıkgece patates hasadı yapan kadınlarla ürün topladı

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, patates hasadı yapan kadınlara yardım ederek tarladan ürün topladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, patates hasadı yapan kadınlara yardım ederek tarladan ürün topladı.

Işıkgece temasları kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da Sandıklı ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Işıkgece'yi Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl karşıladı. Işıkgece temasları kapsamında sucuk üretim tesislerini, domates serasını, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Işıkgece ardından Akin köyünde bulunan doğal patates depolarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Patates hasadı yapan kadınlarla bir araya gelerek birlikte patates toplayan Işıkgece, sonrasında Sandıklı Belediyesine ait Sanjet Meyve Kurutma tesislerine geçerek, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'den ata tohumu, meyve kurutma ve seralara tek elden dağıtılan termal su hakkında bilgiler aldı. Işıkgece, ürünlerin doğal olması, termal enerjinin çok verimli kullanılması ve ata tohumlarına sahip çıkılmasından dolayı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Işıkgece patates hasadı yapan kadınlarla ürün topladı

Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Işıkgece patates hasadı yapan kadınlarla ürün topladı

Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Işıkgece patates hasadı yapan kadınlarla ürün topladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Işıkgece patates hasadı yapan kadınlarla ürün topladı - Haberler
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