Son dakika haber... Arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kocaeli'de kısa sıra önce cezaevinden çıkan ve önceki gün tartıştığı Ramazan Çar'ı öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de kısa sıra önce cezaevinden çıkan ve önceki gün tartıştığı Ramazan Çar'ı öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam 18.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda cezaevinden çıkan Kenan Cesur (37), Yalı Mahallesi'nde birlikte kahvehanede oturduğu köyden arkadaşı olan ve yakınları arasında Mahir diye tanınan Ramazan Çar (41) ile bir süre sonra mekandan ayrıldı. Birlikte sokakta yürüyen ikili daha sonra Kenan Cesur'un evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Cesur, evindeki tüfek ile Çar'a 7 el ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden arkadaşı tarafından sokak ortasında başından vurularak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Çar'ı görenler durumu 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan şahıs, elindeki suç aletiyle polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Kenan Cesur, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Son dakika haber... Arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Son dakika haber... Arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Son dakika haber... Arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Son dakika haber... Arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaçırdığı çocuğunun canlı yayında boğazına bıçak dayadı

Kaçırdığı çocuğunun canlı yayında boğazına bıçak dayadı

 Tartıştığı eşini başından vurarak öldüren emekli öğretmen polise gidip teslim oldu

Tartıştığı eşini başından vurarak öldüren emekli öğretmen polise gidip teslim oldu

 Adliyeden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı

Adliyeden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Amelia Hamlin Seda Sayan Mustafa Keser
Spor Cristiano Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 23:58:14. #1.17#