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Son dakika haber... Alacağını isteyince öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Alacağını isteyince öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre BATMAN'da alacağını isteyince tartıştığı E.S. tarafından başına demir çubukla vurulan Abdullah Çam (44) yaşamını yitirdi.

BATMAN (DHA) - BATMAN'da alacağını isteyince tartıştığı E.S. tarafından başına demir çubukla vurulan Abdullah Çam (44) yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Batman Küçük Sanayi Sitesi A Blok'ta meydana geldi. Abdullah Çam, borç verdiği E.S.'den parasını isteyince tartışma çıktı. Bölgedeki iş yeri sahipleri araya girerek tarafları ayırdı. E.S., bu kez iş yerinden aldığı demir çubukla Çam'ın başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çam'ın cansız bedeni, otopsi için Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, olay sonrası kaçan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Son Dakika Haberleri
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