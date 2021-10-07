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Son dakika gündem: Tunus Gazeteciler Sendikası, Cumhurbaşkanı'nı hak ve özgürlükleri korumaya çağırdı

AA / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Tunus Gazeteciler Sendikası, Cumhurbaşkanı'nı hak ve özgürlükleri korumaya çağırdı

Son dakika gelişmesine göre Tunus Gazeteciler Sendikası, Cumhurbaşkanı Kays Said'i hak ve özgürlüklerin korunması konusunda verdiği sözleri tutmaya çağırdı.

Tunus Gazeteciler Sendikası, Cumhurbaşkanı Kays Said'i hak ve özgürlüklerin korunması konusunda verdiği sözleri tutmaya çağırdı.

Tunus'ta ulusal yayın yapan Zeytune televizyon kanalına güvenlik güçlerince dün düzenlenen baskının ardından Sendika tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Ülkede hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamalar, baskınlar, kovuşturmalar ve askeri yargıya intikal eden olayların büyük bir endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, bu durumun, devrimin kazanımlarını, demokratik değerleri ve çoğulculuk anlayışını zedelediği vurgulandı.

Vatandaşların, düşünceleri, aldıkları pozisyonlar ve yaptıkları yayınlar nedeniyle askeri mahkemelerde yargılanmasının reddedildiği ifade edilen açıklamada, bunun, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye indirilen bir darbe olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said, hak ve özgürlüklerin korunması konusunda daha önce verdiği sözleri yerine getirmeye çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Said, daha önce pek çok kez yaptığı açıklamada, diktatörlük rejimi kurmak ya da hak ve özgürlüklere zarar vermek niyetinde olmadığını belirtmişti.

Zeytune TV'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ile Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu (HAICA) üyelerince kanala baskın düzenlendiği ve stüdyoda bulunan teknik teçhizata el konulduğu ifade edilmişti.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri
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