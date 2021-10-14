Son Dakika | 'Gebelerde geçen yıla göre Covid-19'dan daha fazla ölüm var'

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, gebelerin genellikle bebeğe zarar gelir, endişesiyle Covid-19 aşısından kaçındığını belirterek, "Gebelik pek çok hastalık için hastalığı ağırlaştırıcı faktör. O yüzden gebeleri hastalıktan korumak lazım. Gebelerde geçen seneye göre bu sene hastalıktan dolayı daha fazla ölüm var" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın, koronavirüs salgınında henüz toplumsal bağışıklığın kazanılmadığını ve bu nedenle yeni vakalar çıktığını söyledi. Hastalığı geçirenlerin sayısı ve aşı olanların toplamının da toplumun ancak yüzde 55'ine, yüzde 60'ına denk geldiğini kaydeden Akın, "Hastalığın bulaşıcılığı o kadar yüksek ki muhakkak çok yüksek oranda bağışıklık elde etmek lazım. ya herkes hasta olacak bağışıklığı öyle elde edeceksiniz, bu en kötü senaryo çünkü burada kayıplarımız çok fazla olur. O zaman aşıyla toplumsal bağışıklık artırılarak münferit vakalar görebilirsiniz ya da küçük gruplar halinde bazı vakalar görebilirsiniz. Hem bunlar tolere edilebilir hem de vicdanı sızlatmayacak derecede bu kadar büyük ölüm olayıyla karşılaşmayız" diye konuştu.