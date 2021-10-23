Son dakika: Denizli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Kale ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Uluçam Mahallesi'ndeki 15 metre derinliğinde 5 metre çapındaki kuyuda köpek görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan köpeği çıkardı.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri