Son dakika: Denizli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Denizli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Son dakika: Denizli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Kale ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Uluçam Mahallesi'ndeki 15 metre derinliğinde 5 metre çapındaki kuyuda köpek görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan köpeği çıkardı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir

Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title