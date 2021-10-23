Son dakika 3. sayfa: Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı

Son dakika haber... Bilecik'te bir parkta oyun oynadığı sırada tahterevalliden düşen küçük çocuk yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir parkta oyun oynadığı sırada tahterevalliden düşen küçük çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde Atatürk Parkı'na ailesi ile birlikte gelen yabancı uyruklu Milat F. (8) oynamaya başladı. Ardından tahterevalliye çıkan çocuk yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü. Kolunun üzerine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Son dakika 3. sayfa: Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title