Son dakika 3. sayfa: Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ankara- Ayaş Yolunda meydana gelen kazada, sürücü Mustafa Faruk C. idaresindeki 06 RC 417 plakalı araç, Ankara Ayaş Bulvarı Yolu Ayaş istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyir eden sürücü Selahattin S. yönetimindeki 06 J13 47 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 06 RC 417 plakalı araç sürücüsü Mustafa Faruk C. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi

3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi

 'Önüne bak ayı' sözü tahrik sayılmadı

'Önüne bak ayı' sözü tahrik sayılmadı

 Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı

Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Angela Merkel Gazeteler Şans Oyunları Aziz Sancar Donald Trump Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika 3. sayfa: Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:37:32. #1.12#