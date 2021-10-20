Son dakika... 11 yaşındaki Yasir'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... 11 yaşındaki Yasir'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Son dakika... 11 yaşındaki Yasir'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Son dakika haber... KAYSERİ'de, hafta sonu yürüyüşe çıkan ailesinin yanında bisikletle giden Yasir Hamza Karaoğlu'na (11) otomobille çarparak, ölümüne neden olan T.Ç. tutuklandı.

TALAS, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, hafta sonu yürüyüşe çıkan ailesinin yanında bisikletle giden Yasir Hamza Karaoğlu'na (11) otomobille çarparak, ölümüne neden olan T.Ç. tutuklandı.

Kaza, pazar günü Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'ndeki Endürlük Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan anne ve babasının yanında bisikletle giden Yasir Hamza Karaoğlu'na, T.Ç.'nin kullandığı 38 LS 142 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Karaoğlu, yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Karaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yasir Hamza Karaoğlu'nun cenazesi, Talas ilçesinde toprağa verildi. Küçük çocuğun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü T.Ç. ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.Ç., dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Son dakika... 11 yaşındaki Yasir'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Son dakika... 11 yaşındaki Yasir'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
BAĞCILAR'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONU TUTARAK DURDURMAYA ÇALIŞINCA AYAKLARI EZİLDİ

BAĞCILAR'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONU TUTARAK DURDURMAYA ÇALIŞINCA AYAKLARI EZİLDİ

 Otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

 Kamyonetin çarptığı kadın öldü, yanından geçen araçların duyarsızlığı pes dedirtti

Kamyonetin çarptığı kadın öldü, yanından geçen araçların duyarsızlığı pes dedirtti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title