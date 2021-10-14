Siverek'te silahlı 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Siverek'te silahlı 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel
Siverek'te silahlı 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Aşağı Duraklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar Ahmet (42) ve Doğan Çalan'a isabet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Çalan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılmadı. Çapan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri
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