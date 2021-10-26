Silvan Kaymakamı Öztürk köy ve okul ziyaretlerini sürdürüyor

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, köyleri ve okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Öztürk, kırsal Çardak, Kayadere, Arı, Çiğdemli ve Taşpınar mahallelerindeki köy okullarını ve muhtarları ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Öztürk, kırsal mahallelerin ve okulların eksiklerini, sorunlarını yerinde görmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirterek, kaymakamlık ve belediye olarak sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.

Öztürk'e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Korkutan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Narlayan, Tarım ve Orman İl Müdürü Nejat Arslan, DİSKİ Silvan Şube Müdürü Doğan Yaman da eşlik etti.