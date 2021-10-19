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Silvan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Yusuf Batı - Haberler | Güncel
Silvan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Silvan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Silvan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, ilçede görev yapan muhtarlar adına konuşma yaptı.

Törene, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Törenin ardından bir kafede düzenlenen programda muhtarlar ile bir araya gelen Kaymakam Öztürk, muhtarların önemine değindi.

Muhtarlara büyük önem verdiklerini ve saygı duyduklarını dile getiren Öztürk, "Bugüne kadar elimizden geldiğinizce taleplerinizi yerine getirmeye çalıştık. Samimi olarak, içtenlikle elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Kararlıyız ve heyecanlıyız, inşallah bundan sonra da çalışmalarımız muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda devam edecek." dedi.

Programda çeşitli ikramlar yapıldı.

Silvan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Silvan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Silvan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Silvan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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