Sergio Agüero, Messi'ye kafa dağıtması için espor takımını anlatmış

Kún lakabı ile tanınan İspanyol futbolcu Sergio Agüero, El Pais'ten Juan I. Irıgoyen ile gerçekleştirdiği röportajda Lionel Messi, Twitch ve espor hakkında dikkate değer açıklamalarda bulundu.

Futbol sahası ile Twitch arasındaki topluluk ile etkileşim farklarının sorulması üzerine konuşan Agüero, ikisi arasındaki etkileşimin tamamen farklı olduğunu, yayın sırasında çeşitli anekdotlar bulmaya ve başına gelen, izleyiciler için ilginç olabilecek şeyleri anlatmaya çalıştığını söyledi.

Sergio Agüero: "Ona espor takımımdan ve yaptığımız şeylerden bahsettim"

Röportajın devamında Lionel Messi'nin FC Barcelona'dan ayrılışı hakkında da konuşan futbolcu, Messi'nin takımdan ayrılışını öğrendiğinde inanamadığını söylerken şöyle devam etti: "O cumartesi onu evinde ziyarete gittim. Onu iyi göremediğim için olanları ona unutturmaya çalıştım. Yarı yolda kaldığını ve dikkatini dağıtmaya çalıştığını gördüm. Ona espor takımımdan ve yaptığımız şeylerden bahsettim."

İlk oyun konsolunun sorulduğu soruya da cevap veren Sergio Agüero, ilk oyun konsolunun babası tarafından ikinci el olarak satın alındığını ve Mario Bros'tan Family Game olduğunu dile getirdi.

Agüero'nun espor takımı KRÜ Esports, yaklaşık bir yıl önce hayata geçirildi. İlk olarak FIFA kadrosu ile espor dünyasına giriş yapan takım, daha sonradan VALORANT kadrosunu duyurmuştu.

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