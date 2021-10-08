Serap Paköz kimdir? Serap Paköz hayatı ve biyografisi! Serap Paköz kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Serap Paköz kimdir? Serap Paköz hayatı ve biyografisi! Serap Paköz kaç yaşında, nereli?

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Serap Paköz kimdir? Serap Paköz hayatı ve biyografisi! Serap Paköz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Serap Paköz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Serap Paköz hakkında merak edilenler. Serap Paköz hayatı ve biyografisi. Serap Paköz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Serap Paköz merak konusu oldu. İşte Serap Paköz hakkında merak edilen Serap Paköz kimdir, Serap Paköz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Haziran 1965 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kaç yaşında: 56 yaşında

15 Haziran 1965'te Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D'de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV'de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberler i, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programını hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programını hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programını hazırlayıp sunmuştur. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmuştur. Fakat 28 Haziran 2019 tarihinde TV8 ekranlarındaki son Gerçeğin Peşinde programını sunmuştur ve program yeni sezonda Star TV'ye geçmiştir. Sunucusu da İnci Ertuğrul olmuştur. Fakat 2020 yeni sezonunda tekrar Star TV'deki Gerçeğin Peşinde programını sunmaktadır.

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Haber: Serap Paköz kimdir? Serap Paköz hayatı ve biyografisi! Serap Paköz kaç yaşında, nereli? - Haberler
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