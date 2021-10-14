Şentop: "Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15. sırada yer alıyor"
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nin başlaması İstiklal Marşı'nın okunması Seğmenlerin gösterisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Şentop: "Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nin başlaması
İstiklal Marşı'nın okunması
Seğmenlerin gösterisi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Şentop:
"Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15. sırada yer alıyor"
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı (1)