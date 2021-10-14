Şentop: 'Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15. sırada yer alıyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şentop: "Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15. sırada yer alıyor"

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nin başlaması İstiklal Marşı'nın okunması Seğmenlerin gösterisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Şentop: "Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nin başlaması

İstiklal Marşı'nın okunması

Seğmenlerin gösterisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Şentop:

"Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15. sırada yer alıyor"

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı (1)

Şentop: Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15. sırada yer alıyor

Şentop: Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15. sırada yer alıyor

Şentop: Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15. sırada yer alıyor

Şentop:
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı

 Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

 Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Seren Serengil Mehmet Ali Erbil Nihal Yalçın
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Şenol Güneş Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şentop: 'Türkiye üniversite sayısı itibari ile dünyada 15. sırada yer alıyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:54:05. #1.13#