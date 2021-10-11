ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'de PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit düşen özel harekat polisi Fatih Doğan (30), memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

ADIYAMAN (DHA) - SURİYE'de PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit düşen özel harekat polisi Fatih Doğan (30), memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende şehidin 3 aylık hamile eşi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'in Mare ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Fatih Doğan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a getirildi. Doğan'ın naaşı, ilk önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada kardeşleri Mehmet ve Emine Doğan ile akrabaları şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından Doğan'ın cenazesi, Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile şehidin eşi Emine, annesi Emine, aynı zamanda MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı olan babası Mehmet Doğan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döken şehidin 3 aylık hamile eşi Emine Doğan ile diğer yakınlarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı. Doğan'ın naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından omuzlarda taşınarak götürüldüğü şehitlikte toprağa verildi.

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ŞEHİT POLİS FATİH DOĞAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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