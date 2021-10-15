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Sedat Üründül kimdir? Sedat Üründül kaç yaşındaydı, nereli? Sedat Üründül biyografisi!

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Sedat Üründül kimdir? Sedat Üründül kaç yaşındaydı, nereli? Sedat Üründül biyografisi!

Ata İnşaat Ltd. Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekteyken, 4 Ocak 2016 tarihinde hayatını kaybeden Üründül'ün cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Ayrıca Sedat Üründül; futbol yorumcusu Ömer Üründül'ün babası idi. Peki, Türk yüksek inşaat mühendisi ve müteahhit olan Sedat Üründül kimdir? Sedat Üründül kaç yaşında, nereli? Sedat Üründül hayatı ve biyografisi nedir?

1920 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Şişli Terakki'de okudu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1946 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Beraber çalıştığı iki mühendis arkadaşı ile Palet İnşaat Şirketi'ni kurdular. Atatürk Barajı yapımı için kurulan "Ata İnşaat" şirketinin en kıdemli ortağı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Peki, Türk yüksek inşaat mühendisi ve müteahhit olan Sedat Üründül kimdir? Sedat Üründül kaç yaşındaydı, nereli? Sedat Üründül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEDAT ÜRÜNDÜL KİMDİR?

Halil Sedat Üründül (d. 1920, İstanbul - ö. 4 Ocak 2016), Türk yüksek inşaat mühendisi ve müteahhit.

1920 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Şişli Terakki'de okudu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1946 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Beraber çalıştığı iki mühendis arkadaşı ile Palet İnşaat Şirketi'ni kurdular. Atatürk Barajı yapımı için kurulan "Ata İnşaat" şirketinin en kıdemli ortağı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

İTÜ senatosu tarafından 1996 yılında kendisine "Fahri Doktorluk" unvanı verildi. İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından ismi anaokuluna ve çevre mühendisliği çevre laboratuvarına verilmiştir. Maslak'taki Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdu'nu yaptırmış ve eşinin adını vermiştir.

Ata İnşaat Ltd. Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekteyken, 4 Ocak 2016 tarihinde hayatını kaybeden Üründül'ün cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Ayrıca Sedat Üründül; futbol yorumcusu Ömer Üründül'ün babası idi.

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Haber: Sedat Üründül kimdir? Sedat Üründül kaç yaşındaydı, nereli? Sedat Üründül biyografisi! - Haberler
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