Sayın Valimiz, Gümüşhane Eski Milletvekili Temel Yılmaz'ın Oğlu Güven Yılmaz'ın Cenaze Namazına Katıldı

GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Gümüşhane Eski Milletvekili Temel Yılmaz'ın Oğlu Güven Yılmaz'ın Cenaze Namazına Katıldı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi merkez küçük camiinde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Güven Yılmaz'ın cenazesi Kelkit ilçe merkezinde aile mezarlığında toprağa verildi. Sayın Valimiz Mehmet Makas, Merhum Güven Yılmaz'a Allah'tan rahmet, Kelkit Eski Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve Yılmaz Ailesi'nin tüm fertlerine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

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