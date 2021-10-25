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"Şatoda Müzik Konserleri" devam ediyor

Bültenler - Haberler | Güncel

Çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla başlayan Şatoda Müzik Konserleri, bu hafta sonu Masal Şatosu Sahnesi'nde devam etti.

ORDU (Bültenler) - Keman sanatçısı Duru Güzel(17) ve viyolonsel sanatçısı Ceren Ordu(17), dünyaca ünlü besteciler Reinhold Gliere ile George Frideric Handel'in eserlerini çocuklar için seslendirdiler.

Masal Şatosu ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği konser sonrası, genç sanatçılara Masal Şatosu yetkilileri tarafından hediyeleri takdim edildi.

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