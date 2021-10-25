"Şatoda Müzik Konserleri" devam ediyor

ORDU (Bültenler) - Keman sanatçısı Duru Güzel(17) ve viyolonsel sanatçısı Ceren Ordu(17), dünyaca ünlü besteciler Reinhold Gliere ile George Frideric Handel'in eserlerini çocuklar için seslendirdiler.

Masal Şatosu ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği konser sonrası, genç sanatçılara Masal Şatosu yetkilileri tarafından hediyeleri takdim edildi.

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