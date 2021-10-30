Sanayi atık suları arıtılıp Marmara Denizi'ne deşarj edilmeye başlandı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TRAKYA'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Havzası'nı korumak için devreye konulan Derin Deşarj Projesi ile atıklardan arıtılan su Marmara Denizi'ne bırakılmaya başlandı. Çorlu Deri Organize İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de kurduğu sistemle atıkları Marmara Denizi'ne deşarj eden ilk OSB oldu.

Trakya'da kirliğiyle gündemde olan Edirne'nin Uzunköprü ilçe belediyesinin su analizi yaptırdığı Ergene Nehri'nin kimyasal oksit su ihtiyacının yüksek ve 4'üncü sınıf su kalitesinde olduğu ortaya çıktı. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Derin Deşarj Projesi ile bölgedeki bazı tesisler ve organize sanayi bölgelerinde atık sular atılarak, Marmara Denizi'ne bırakılmaya başlandı.

"Çok iyi kalitede bir arıtma yapıyoruz. Bu çıkan suyu da iki kademeli ileri arıtmadan geçirdikten sonra bölgede bulunan sanayi tesislerine kullanma ve proses suyu olarak geri verme hayalimiz var. Arıtmadan çıkan suyun tamamını kazanıp bölgeye geri vererek bölgede en büyük problemlerden birisi olan yer altı suyu problemini de çözmek istiyoruz. Şöyle ki; bölgedeki sanayi tesislerinin hepsi maalesef kullanma suyu olarak yer altı suyu kullanıyorlar ve yer altı su seviyesi 450 metrelere kadar düştü. Biz suyu bu şekilde, tamamını geri kazanarak yer altı sularının çekilmesini ve yer altı sularında boşalan akiferlere denizden tuzlu su çekilerek yer altı sularının tamamen kullanılamaz hale gelmesini önlemek istiyoruz. Arıtma tesisinden çıkan atık suları geri kazanma projesinin yaklaşık maliyeti 1,5 milyon euro. Bununla ilgili finans çalışmalarına başladık. Finansal problemlerimizi çözdükten sonra direkt montajını yapıp suyumuzu arıtıp sanayicilerimize vermeye başlayacağız"