Samsun'da PTT'nin 181'inci müşterisine yıl dönümü hediyesi - Haberler
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Samsun'da PTT'nin 181'inci müşterisine yıl dönümü hediyesi

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun'da PTT'nin 181'inci müşterisine yıl dönümü hediyesi

PTT'nin 181. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Samsun Merkez Şubesi'ne gelen 181'inci müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

SAMSUN (AA) - PTT'nin 181. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Samsun Merkez Şubesi'ne gelen 181'inci müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

PTT Samsun Merkez Şubesi'ne emekli maaşını çekmek için gelen 60 yaşındaki Dursun Ali Tekin, 181. müşteri oldu. Tekin'e PTT Samsun Başmüdürü Nuri Karaca tarafından, "Milli Mücadele'nin 100. yılı" anısına hazırlanan pul koleksiyonu ve kitap hediye edildi.

Karaca, burada yaptığı konuşmada, tüm personelin yıl dönümünü kutlayarak, "Teşkilatımızın bugünlere gelmesine vesile olan çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Tekin ise PTT'nin hizmetlerinden çok memnun kaldığını, 181'inci müşteri olduğu için de mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Samsun'da PTT'nin 181'inci müşterisine yıl dönümü hediyesi

Samsun'da PTT'nin 181'inci müşterisine yıl dönümü hediyesi

Samsun'da PTT'nin 181'inci müşterisine yıl dönümü hediyesi

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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