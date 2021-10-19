Sakarya Valisi Kaldırım muhtarlarla yemekte buluştu

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, muhtarlarla yemekte bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serdivan ilçesindeki bir restoranda Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, federasyon yönetimi ve 16 ilçenin dernek başkanlarıyla görüşen Vali Kaldırım, muhtarların yönetim sisteminde önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Muhtarlıkların vatandaşla devlet arasındaki en önemli köprülerden birisi olduğuna işaret eden Kaldırım, halkın sorunlarına vakıf olup taleplerini ilk elden iletme noktasında da önemli görev ifa ettiklerini kaydetti.

Tüm dünyada hala etkisini sürdüren salgın sürecinde muhtarların önemli görevler üstlendiklerini vurgulayan Kaldırım, muhtarların görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu, sorunlarının çözümü noktasında muhtarlarla daima istişare içerisinde bulunduklarını ifade etti.

Muhtarların taleplerini de dinleyen Vali Kaldırım, tüm ilçelerde kaymakamların başkanlığında muhtarlarla toplantılar yapılacağını bildirdi.

Başkan Erdem de yerel demokrasinin en alt birimi muhtarlık müessesesinin 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, ilgilerinden dolayı Kaldırım'a teşekkür etti.

Vali Kaldırım, daha sonra federasyonun hizmet binasına geçerek incelemelerde bulundu.