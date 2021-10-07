Sakarya Müftüsü Başiş'ten

SAKARYA (AA) - Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla emekli imam Yılmaz Şahin'i evinde ziyaret etti.

Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Şahin'i evinde ziyaret eden Başiş, bu yıl "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" konusunun ele alındığını söyledi.

Başiş, hafta dolayısıyla programlar düzenlediklerini belirterek, bu kapsamda emekli görevlileri de ziyaret ettiklerini kaydetti.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Ziyarette, Geyve İlçe Müftüsü Murat Okuyar, Karaçam Mahalle Camisi imamı Ünal Çakır da yer aldı.

Ziyarette Başiş, Şahin'e, Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" kitabını hediye etti.