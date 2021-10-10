Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi - Haberler
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Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi

İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Haberler | Kültür Sanat

Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi Jandarma Bando Ekibi Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri düzenledi.

RİZE (İHA) - Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi

RİZE - Jandarma Bando Ekibi Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen gösteri, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Şehrin en işlek noktalarından biri olan meydanda düzenlenen gösteriye Rize halkı ilgi gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan gösteride marşlar çalındı, türküler söylenerek son buldu.

Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi

Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi

Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi

Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi
İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi - Haberler
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