Rize İdare Mahkemesi Başkanından Rektörümüze Ziyaret

RİZE (Habermetre) - Rize İdare Mahkemesi Başkanı Ergün Coduroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz, Üniversitemiz hakkında genel bir bilgi paylaşımında bulundu.

Görüşmede, RTEÜ'nün Rize için önemli bir değer olduğunu söyleyen Başkan Coduroğlu, İki kurum arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yapılacak ortak çalışmalar hakkında düşüncelerini dile getirdi.

RTEÜ BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri