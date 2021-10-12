Rize İdare Mahkemesi Başkanından Rektörümüze Ziyaret - Haberler
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Rize İdare Mahkemesi Başkanından Rektörümüze Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Rize İdare Mahkemesi Başkanından Rektörümüze Ziyaret

Rize İdare Mahkemesi Başkanı Ergün Coduroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

RİZE (Habermetre) - Rize İdare Mahkemesi Başkanı Ergün Coduroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz, Üniversitemiz hakkında genel bir bilgi paylaşımında bulundu.

Görüşmede, RTEÜ'nün Rize için önemli bir değer olduğunu söyleyen Başkan Coduroğlu, İki kurum arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yapılacak ortak çalışmalar hakkında düşüncelerini dile getirdi.

RTEÜ BASIN

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Haber: Rize İdare Mahkemesi Başkanından Rektörümüze Ziyaret - Haberler
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