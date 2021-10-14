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Rize'de tehlikeli eğitim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rize'de tehlikeli eğitim

Rize'nin Engindere mahallesinde bulunan okullar bölgesinde yaya geçidi olmaması velileri tedirgin ediyor.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Rize'nin Engindere mahallesinde bulunan Okullar bölgesinde yaya geçidi olmaması velileri tedirgin ediyor.

Merkeze bağlı Engindere mahallesinde hemen anayolun kenarında bulunan okullar bölgesi her gün yaklaşık 2 bin öğrenciyi ağırlıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Rize Anadolu Lisesi'nin etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınarak öğrencilerin ve diğer yayaların güvenli bir şekilde gelip geçmesine ortam sağlandı. Fakat 680 lise öğrencisinin bulunduğu Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin güzergahında yaya geçidi olmaması öğrenci velilerini ve orada yaşayan halkı tedirgin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de 15 Temmuz Gazisi Muhammet Uzun da burada kaza geçirerek hayatını kaybetti.

Okullar bölgesinde bir alt geçit bulunurken, su baskınları ve amacı dışında kullanımlardan dolayı yayalar için kullanılamıyor. Yetkili kişilerin her ne kadar alt geçidi tadilat edip ışıklandırdıkları öğrenilse de durumu çok geçmeden tekrar aynı olup kullanılamaz hale geliyor.

Yapılan yol çalışmalarının ardından yolun daha iyi duruma gelmesiyle araçların bir hayli hızlı geçtiğinin ve insanların hayatının tehlikeye düştüğünün altını çizen mahalle sakinlerinden Erkan Yıldırım "Gördüğünüz üzere okula buradan giriş yapılıyor. Yol çalışması yapıldıktan sonra yol bir hayli genişledi ve araçlar çok hızlı gitmeye başladı. Haliyle çok tehlikeli bir yol oldu. Zaten 3 kişi ezildi bu yolda. Bir tanesi de Allah rahmet eylesin 15 Temmuz gazisiydi. Alt geçidimiz kullanılamaz halde. Muhtarımız çok uğraştı, belediyeden geldiler. Yaptılar, temizlediler, kamera dahi taktılar fakat kısa bir süre sonra alt geçit yine aynı berbat vaziyette. Atık bir yer oldu. Buraya devletimizin acil önlem alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI BIRAKIN BİZLER BİLE KARŞIYA GEÇEMİYORUZ"

Diğer okulların bulunduğu alana yaya geçidi ve ışıklandırmanın yapılarak öğrenciler ve yayaların can güvenliğinin garanti altına alındığını belirten Yıldırım "Çocukları bırakın bizler bile karşıya geçemiyoruz. İleride yaya geçidi ve ışık takılmış. O okulun öğrenciler garantiye alındı. Güvenli bir şekilde gidip geliyorlar. Fakat buraya da bir önlem alınması şart. Yoksa Allah korusun çok kötü şeyler olacak. Çocuklar hepimizin çocuğu ezilecekler burada diye korkuyoruz. İlla kötü bir şey olması gerekmiyor. Devlet büyüklerimizin el atmasını istiyoruz. At geçit defalarca temizlendi, uygun hale getirildi fakat kısa sürede yine eskisi gibi oluyor. Çocuklar, bizler, kadınlar hatta yaşlılar bile orayı kullanmak istemiyor. Haliyle buraya bir önlem kesinlikle şart" şeklinde konuştu.

"BU YOLDA ÇOCUKLAR EZİLMESİN"

Her okulunun etrafında alınan güvenlik önlemlerinin burada da alınması gerektiğini söyleyen bölge esnafı Yunus Emre Baş ise "Burası okullar bölgesi ve öğrencilerin çok yoğun olduğu bir yer. Az ileride ışıklandırma var. 2 okul bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Oradaki öğrencilerin gelip geçmesinde herhangi bir sıkıntı ve aksama olmuyor. Yol güzergahının yeni ve güzel olmasından dolayı aşırı süratli araba kullanma hevesi oluyor insanlarda. Aracını yavaş kullanan yok. Çocuklar daha gençler, cahiller. Hiç bakmadan yola atlayanlar oluyor. Burada bir yaya geçidi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Biz mahallemizin muhtarına çok dile getirdik. O da bu konu için çok çabaladı. Biz daha kimlere ulaşabiliriz? Burada daha önce ölümlü kazalar olduğunu yetkililerimiz de biliyor. Şurada bir kaldırımı, bir yaya geçidini aylardır yaptıramadık. Bunu defalarca da dile getirdik, insanlara anlattık. Kaç tane daha çocuğumuz ölecek diye düşünüyoruz. İnşallah bir çözüm buluruz" diye konuştu.

(Osman Kubilay Küçükmustafa–Hasan Fehmi Demir-İHA)

Rize'de tehlikeli eğitim

Rize'de tehlikeli eğitim

Rize'de tehlikeli eğitim

Rize'de tehlikeli eğitim

Rize'de tehlikeli eğitim

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Haber: Rize'de tehlikeli eğitim - Haberler
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