Polisi harekete geçiren fotoğraf! 16 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı, torbacı çetesi çökertildi - Haberler
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Polisi harekete geçiren fotoğraf! 16 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı, torbacı çetesi çökertildi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuma" uyuşturucu ihbar aplikasyonuna gelen bir ev fotoğrafıyla harekete geçti. Uyuşturucu satıcılarına ait 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken çok sayıda torbacı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan "Uyuma" uyuşturucu ihbar aplikasyonuna gelen bir fotoğraf İstanbul Emniyetini harekete geçirdi. Cnn Türk Muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz'ın özel haberine göre, uygulamaya gelen bir ev fotoğrafı üzerine ekipler harekete geçti.

Gelen fotoğraf ve konum üzerinde çalışma yapan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Yakası'nda uyuşturucu satışı yapan büyük bir torbacı grubu tespit etti.

Sabah erken saatlerde İstanbul Anadolu yakasında 16 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda torbacı gözaltına alındı.

"Uyuma" uyuşturucu ihbar hattına düşen, ihbar yazısı veya fotoğraf konum bilgileriyle birlikte polis haber merkezine düşüyor. Burada ihbarı hızlı bir şekilde değerlendiren, haber merkezi polisleri, ihbar konusunu hem ilçe polislerine hem de narkotik polislerine anında iletiyor.

Polisi harekete geçiren fotoğraf! 16 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı, torbacı çetesi çökertildi
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