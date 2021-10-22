PENDİK'TEKİ ARAZİ KAVGASINDA AMCASINI ÖLDÜREN YEĞENLER TUTUKLANDI

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde amca ve yeğenler arasında geçtiğimiz günlerde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan ve amcanın ölümü ile sonuçlanan çatışmaya karışan yeğenler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Göçbeyli Mahallesi'nde 16 Ekim'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan olayda, yeğenler amcası Yusuf Bürce (55) ve yanındaki ailesine kurşun yağdırmış, olayda Yusuf Bürce, hayatını kaybederken aynı aileden 4 kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren yeğenler İdris Bürce ve Savaş Bürce olaydan kısa bir süre sonra jandarma tarafından yakalanmıştı. Olaya karışan İdris ve Savaş Bürce sorguları tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI MİRAS PAYLAŞIMINDAN DOLAYI ÇIKTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çatışmadan sonra olay yerinde yaptığı aramalarda ise 1 adet av tüfeği, 5 adet boş tabanca fişeği ve 5 adet av tüfeği kartuşunun bulunduğu bildirildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda; olayın miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan amca Yusuf Bürce ile yeğeni İdris Bürce arasında çıktığı tespit edildi.

Olay günü çocukları ile alışverişten dönen amca Yusuf Bürce ve ailesine, aracını park ettiği esnada, yeğenleri İdris Bürce ve Savaş Bürce tarafından av tüfeği ile ateş edildi.

Saldırıda, amca Yusuf Bürce hayatını kaybederken, çocukları Nazar Bürce(18), Deniz Bürce(17) ve Kardelen Bürce de yaralandı.

Şüphelilerin yakalanması için hızla harekete geçen Jandarma ekiplerinin yaptığı takip ve çalışmalar neticesinde; İdris Bürce ve Savaş Bürce yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerince; olayın ardından bölgede emniyet tedbirleri arttırılarak, ilerleyen günlerde aileler arasında benzer olaylara mahal verilmemesi için gerekli önlemler alındığı bildirildi.