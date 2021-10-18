7 metrekarelik arazi için pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı

Pendik Göçbeyli Mahallesinde geçtiğimiz cumartesi günü iddiaya göre İdris B., Savaş B. ve Hasan A. isimli şüpheliler, önceden arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan akrabalarının evinin önüne öğle saatlerinde geldi.

PUSU KURDULAR

Bir süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde yeniden gelen şüpheliler, evde olmayan aileyi beklemeye başladı. 3 şüpheli, bir süre sonra evlerine dönen aileye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

5 kişilik ailedeki anne, baba ve çocuklar, saldırganların silahlarından ateşlenen kurşunların hedefi odu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kendi imkanlarıyla ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kurşunların hedefi olan Yusuf B. hayatını kaybetti. Yusuf B.'nin eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B.(18), Deniz B.(17) ve Kardelen B.(14) ise yaralandı.

BİRİ YAKALANDI DİĞERİ FİRARİ

Olayın ardından şüpheliler İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, firari şüpheli Hasan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

"KAPIMIZIN ÖNÜNDE POMPALI İLE SALDIRDILAR"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf B.'nin kızı, "Gece babam eve gelmişti. Beraber gezmeye gitmiştik. Şüpheliler çete olarak kapımızın önüne geldiler. Kapımızın önünde bize pompalı tüfekle saldırdılar. Kolumdan yaralandım" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri