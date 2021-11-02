Pazarkule bağlantı yolları tamamlandığında tarihi köprülerin yükü hafifleyecek - Haberler
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Pazarkule bağlantı yolları tamamlandığında tarihi köprülerin yükü hafifleyecek

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Güncel

Pazarkule bağlantı yolları tamamlandığında tarihi köprülerin yükü hafifleyecek Pazarkule Sınır Kapısına ulaşımı sağlayacak köprü havadan görüntülendi 2017 yılında hizmete giren Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yolları tamamlandığında, hem Tarihi Meriç Köprüsü'nün yükü hafifleyerek...

MERİÇ, EDİRNE (İHA) - Pazarkule bağlantı yolları tamamlandığında tarihi köprülerin yükü hafifleyecek

Pazarkule Sınır Kapısına ulaşımı sağlayacak köprü havadan görüntülendi

EDİRNE - 2017 yılında hizmete giren Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yolları tamamlandığında, hem Tarihi Meriç Köprüsü'nün yükü hafifleyerek trafik hızlanacak, hem de bölge ticaretinin gelişimine katkı sağlanacak.

Edirne'de 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. Gövde uzunluğu bin 943 metre olan köprünün, bağlantı yollarının hizmete açılmasıyla birlikte toplam uzunluğun 7 bin 600 metreye ulaşacağını ve Pazarkule Sınır Kapısı'na kadar kesintisiz ulaşım sağlanacağı bildirildi.

Şantiye alanında incelemelerde bulunan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü bağlantı yollarının son sürat devam eden çalışmalarla faaliyete geçmeye hazırlandığının müjdesini verdi. İba, "Edirne'mizde yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Karaağaç Mahallesi'nin ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yolları son sürat devam eden çalışmalarla faaliyete geçmeye hazırlanıyor. 2017 yılında hizmete giren bu değerli yatırımın bağlantı yolları da tamamlandığında, hem trafik hızlanacak hem bölge ticaretinin ilerlemesi sağlanacak hem de tarihi Meriç Köprüsü'nün yükü hafifleyerek korunmasına katkı sağlanacak" dedi.

Pazarkule bağlantı yolları tamamlandığında tarihi köprülerin yükü hafifleyecek

Pazarkule bağlantı yolları tamamlandığında tarihi köprülerin yükü hafifleyecek

Pazarkule bağlantı yolları tamamlandığında tarihi köprülerin yükü hafifleyecek

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Son Dakika Haberleri
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