Pakdemirli: '16 büyük yangının bu boyutlara gelmesinin en büyük nedeni olumsuz meteoroloji şartlardır' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakdemirli: "16 büyük yangının bu boyutlara gelmesinin en büyük nedeni olumsuz meteoroloji şartlardır"

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar Sinevizyon gösterimi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"na katılarak...

Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar

Sinevizyon gösterimi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"na katılarak konuşma yaptı. (1)

Pakdemirli: 16 büyük yangının bu boyutlara gelmesinin en büyük nedeni olumsuz meteoroloji şartlardır

Pakdemirli: 16 büyük yangının bu boyutlara gelmesinin en büyük nedeni olumsuz meteoroloji şartlardır

Pakdemirli: 16 büyük yangının bu boyutlara gelmesinin en büyük nedeni olumsuz meteoroloji şartlardır

Pakdemirli:
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin Edis Ece Üner Seda Sayan Amelia Hamlin
Spor Fernando Alonso Ali Koç Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Emine Erdoğan Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pakdemirli: '16 büyük yangının bu boyutlara gelmesinin en büyük nedeni olumsuz meteoroloji şartlardır' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:24:24. #1.12#