Pakdemirli: "16 büyük yangının bu boyutlara gelmesinin en büyük nedeni olumsuz meteoroloji şartlardır"
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar Sinevizyon gösterimi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"na katılarak...
Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar
Sinevizyon gösterimi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"na katılarak konuşma yaptı. (1)