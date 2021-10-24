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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Denizli'de yolun karşına geçmeye çalışan yayaya seyir halindeki otomobil çarptı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de yolun karşına geçmeye çalışan yayaya seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını kaldırama vuran yaya ağır yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki İsmail Akdoğan'a seyir halindeki B.K. kontrolünde olan 20 ADP 81 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savurularak kafasını kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Akdoğan'a yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, otomobil sürücüsü B.K. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

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