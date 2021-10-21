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Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı Otomobilin motor kısmının tamamen parçalandığı kazada 4 kişi yaralandı Adıyaman'da köprünün korkuluklarına çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı

Otomobilin motor kısmının tamamen parçalandığı kazada 4 kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da köprünün korkuluklarına çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta karayolu Kuruçay Köprüsü üzerinde meydana geldi. Kahta istikametinden Adıyaman istikametine ilerleyen Mehmet Kızıl yönetimindeki 02 HN 193 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetine kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada, otomobil köprünün korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkuluklar parçalanırken, otomobil aşağı düşmekten son anda kurtuldu. Motor kısmının tamamen parçalandığı kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü Mehmet Kızıl, Nusret kızıl, Fehime Kızıl ve Şefika Kızıl yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde jandarma ikinci bir kaza olmaması için önlem alırken, bir süre trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı

Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı

Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı

Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri
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