Okullarda PCR testi dönemi başladı! İşte uygulamanın startının verildiği 10 pilot il

Rastgele seçilen okullarda öğrencilere uygulanacağı açıklanan PCR testi taraması bugün başladı. Velilerin iznine tabi olarak yapılacak taramalar için Milli Eğitim Bakanlığı pilot 10 il belirledi. Uygulamanın yakın zamanda 81 ile yayılması bekleniyor.

İŞTE UYGULAMANIN YAPILACAĞI 10 İL

NTV'de yer alan habere göre PCR testi için belirlenen pilot iller şöyle: Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak.

SADECE BOĞAZDAN SÜRÜNTÜ ALINACAK

Uygulama süresince öğrencilerden yalnızca boğazdan sürüntü alınacak. Yetişkinlerdeki gibi burun ve boğazdan sürüntü alınacak.

TÜM İLLERE YAYILACAK

Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak. Ayrıca okullardaki salgının seyri de tespit edilmiş olacak. 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERİN KARANTİNA SÜRELERİ KISALTILDI

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi'ni güncellendi. Aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı. Buna göre, semptom göstermeyen öğrenciler 5'inci günün sonunda yaptırdıkları testin negatif çıkması halinde okula devam edebilecek.

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