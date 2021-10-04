Okullarda PCR testi dönemi başladı! İşte uygulamanın startının verildiği 10 pilot il
Okullarda velilerin isteğine bağlı olarak çocuklara PCR testi yapılacağı haberi tartışma yaratmıştı. Bu kararla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Velilerin iznine tabi olarak yapılacak taramalar için Milli Eğitim Bakanlığı 10 pilot ili belirledi. Bu iller; Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak oldu.
Rastgele seçilen okullarda öğrencilere uygulanacağı açıklanan PCR testi taraması bugün başladı. Velilerin iznine tabi olarak yapılacak taramalar için Milli Eğitim Bakanlığı pilot 10 il belirledi. Uygulamanın yakın zamanda 81 ile yayılması bekleniyor.
NTV'de yer alan habere göre PCR testi için belirlenen pilot iller şöyle: Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak.
Uygulama süresince öğrencilerden yalnızca boğazdan sürüntü alınacak. Yetişkinlerdeki gibi burun ve boğazdan sürüntü alınacak.
Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak. Ayrıca okullardaki salgının seyri de tespit edilmiş olacak. 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor.
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi'ni güncellendi. Aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı. Buna göre, semptom göstermeyen öğrenciler 5'inci günün sonunda yaptırdıkları testin negatif çıkması halinde okula devam edebilecek.