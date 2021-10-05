Muş'ta üst yapı çalışmaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta üst yapı çalışmaları

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta üst yapı çalışmaları

Muş Belediyesi, içme suyu bağlantıları ve diğer alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallede üst yapısını da yeniliyor.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Muş Belediyesi, içme suyu bağlantıları ve diğer alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallede üst yapısını da yeniliyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri, Bağlar Mahallesi'nden sonra Yeni Mahalle'de de asfaltlama çalışmalarına başladı.

Kızılağaç Belde Belediye Başkanı Burhan Öğüt ile Yeni Mahalle'de başlatılan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışma programı hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleriyle sohbet eden Asya, çocuklara hediyeler verdi.

Kentin her bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Bir yandan yeni içme suyu hatlarını devreye alıyoruz diğer yandan bu bağlantılar sonrası tahrip olan yol ve kaldırımları yeniliyoruz. Bağlar Mahallemizin 2 kilometreyi aşkın önemli caddesini asfaltladık. Daha sonra Yeni Mahalle'de çalışma başlattık. Yerleşimin yoğun olduğu yerlere öncelik vererek asfaltlama çalışmasını yürütüyoruz. Yakında bu mahallemizdeki programımızı tamamlayarak Sütlüce Mahallesi'ne geçeceğiz. Kış öncesi çalışma sezonunu verimli kullanmaya gayret göstereceğiz. Sezon sonuna kadar üst yapı konusunda belirlediğimiz hedefe ulaşacağız."

Muş'ta üst yapı çalışmaları

Muş'ta üst yapı çalışmaları

Muş'ta üst yapı çalışmaları

Muş'ta üst yapı çalışmaları

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 'halka hizmet' olarak paylaşması tepki topladı

Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hava Durumu Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin İbrahim Tatlıses Gülşen Prens William
Spor Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Halil İbrahim Dervişoğlu Namaz Vakitleri Amelia Hamlin Ömer Fatih Sayan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muş'ta üst yapı çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:13:27. #1.11#