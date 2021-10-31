Meteoroloji'den Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Havanın çok bulutlu seyredeceği Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yağışlar zaman zaman kuvvetli olacak.
Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, Doğu Anadolu bölgesi genelinde hava çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.
ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışın öğle saatlerine kadar Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
BİTLİS'TE 13 DERECE OLACAK
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 16, Van ve Hakkari'de 15, Bitlis'te 13 derece olacağı tahmin ediliyor.
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