Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Haberler
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Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurda fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurda fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Yalınayak Mahallesi'ndeki hurda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Hurda fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Haberler
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