Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı - Haberler
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Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Haberler | Güncel
Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alında olan ceylan bulundu.

ŞANLIURFA (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alında olan ceylan bulundu. Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Çetin, "Urfa ceylanı koruma altında olan bir türdür. Ceylanımızı, Şanlıurfa Kızılkuyu ceylan yetiştirme merkezine teslim edeceğiz" dedi.

İlçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşilyurt mevkiinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan  ceylan, Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Yapılan kontrollerinde herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlenen ceylan, Şanlıurfa Kızılkuyu ceylan yetiştirme merkezine gönderilecek.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Çetin, "İlçemize kaçak yollarla getirildiğini düşündüğümüz Urfa ceylanı, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeniyurt mevkiinde vatandaşlar tarafından bulunarak bize haber verildi ve hemen alarak şefliğimize getirdik. Yapılan ilk incelemede 6 aylık olduğu ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirledik. Urfa ceylanı koruma altında olan bir türdür. Ceylanımızı, Şanlıurfa Kızılkuyu ceylan yetiştirme merkezine teslim edeceğiz" dedi.


Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı

Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı

Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı

Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı

Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Son Dakika Haberleri
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