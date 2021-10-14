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Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu Büyük Okyanusta oluşan Pamela Kasırgası, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yerel saatle 07.00'da karaya çıktı.

- Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu

MEXİCO CİTY - Büyük Okyanusta oluşan Pamela Kasırgası, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yerel saatle 07.00'da karaya çıktı. Yetkililer, halkı sel ve toprak kayması konusunda uyardı.

Büyük Okyanus'ta oluşan Pamela Kasırgası, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan San Ignacio şehri yakınlarında yerel saatle 07.00'de karaya çıktı. Meksika Sivil Savunma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, kategori 1 seviyesinde Meksika'ya ulaşan kasırgadan en çok Sinaloa ve Durango eyaletlerinin etkilenmesinin beklendiği aktarıldı. Kasırganın rüzgar hızının saatte ortalama 120 kilometre olduğu, zaman zaman ise rüzgar hızının saatte 150 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada ise, kasırganın Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco ve Sonora eyaletlerinde şiddetli sağanak yağışlara neden olduğu belirtilirken, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo Leon ve Coahuila eyaletlerinde de şiddetli yağışların beklendiği aktarıldı. Sinaloa'da birçok cadde ve sokak şiddetli yağışlar nedeniyle göle döndü.

Yetkililer, kasırga ile birlikte görülen yağışların toprak kaymalarına, akarsuların taşmasına ve alçak bölgelerde su baskınlarına neden olabileceğini belirterek, vatandaşlara sıkı önlem alma ve sivil savunma ekiplerinin tavsiyelerine uymaları yönünde çağrıda bulundu. Sinaloa'nın ardından Baja California Sur eyaletind yer alan bazı şehirlerde de okullar tedbir amaçlı bir sonraki duyuruya kadar tatil edildi.

ABD'ye ulaşması bekleniyor

Kasırganın kuzeydoğu yönüne saatte 22 kilometre hızla ilerlediği ve perşembe günü ABD'nin Texas eyaletine ulaşacağı tahmin ediliyor. Meksika'da bu yıl yaşanan Nora, Grace ve Dolores kasırgalarında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kaybolmuştu.

Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu

Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu

Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu

Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri
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