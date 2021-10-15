BURSA (İHA) - Mehter takımı hastalara moral verdi

BURSA - Bursa'da hastalar moral bulsun diye hastanede mehter konser verildi. Kahramanlık türküleri ve mehter marşlıyla büyük coşku yaşayan hastalar moral buldu.

Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, farklı bir faaliyete imza attı. Hastanede mehter konseri verildi. Mehter takımının söylediği marşları hastalar büyük bir coşkuyla dinledi. Hastanede aylardır tedavi gören hastalar mehter marşlarıyla moral bulurken, hastane idarecilerine teşekkür etti.

İlk kez hastanede bir konsere şahit olduklarını ifade eden hastalar, "Burada uzun süredir fizik tedavi görüyoruz. Hastalar moral bulsun diye hastane yönetimi hastanede konser düzenledi. Çok mutlu aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dediler.

İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Zübeyde Kurtoğlu, "Hastanemizde 150 yatak mevcut. 150 yataklı hastanenin 100 yatağında felçli hastalarımız tedavi görmekte. Bu hastalar aylardır tedavi görüyor. Biz de uzun süredir burada tedavi gören hastalara moral vermek için konser düzenledik" şeklinde konuştu.