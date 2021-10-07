Maltepe'de hurda taşıyan kamyon devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de hurda taşıyan kamyon devrildi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Maltepe'de hurda taşıyan kamyon devrildi

Maltepe'de, hurda demir yüklü kamyonun devrildiği cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, hurda demir yüklü kamyonun devrildiği cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

Altıntepe Mahallesi Ali Paşa Sokağı'nda ilerleyen Yunus Durmaz idaresindeki 34 EG 6328 plakalı hurda demir yüklü kamyon, yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Değirmenyolu Caddesi girişinde devrildi.

Sürücüsü Durmaz kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan polis tarafından Ali Paşa Sokak ile Değirmenyolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kamyonun kaza yerinden kaldırılması için çalışma yapılıyor.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
AVUKAT, ADLİYE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİ İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

AVUKAT, ADLİYE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİ İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

 İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İbrahim Aydemir
Magazin Serenay Sarıkaya Pınar Deniz Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Maltepe'de hurda taşıyan kamyon devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:50:06. #1.11#