Kuzey Makedonya'daki yerel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi - Haberler
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Kuzey Makedonya'daki yerel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi

AA / Abdulbesar Ademi - Haberler | Güncel
Kuzey Makedonya'daki yerel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi

Kuzey Makedonya'da düzenlenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Kuzey Makedonya'da 1 milyon 824 bin 864 kayıtlı seçmen, kurulan 3 bin 480 sandıkta yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için yerel saatle 19.00'a kadar oy kullandı.

Seçimde, yerel yönetimler için 299'u belediye başkanı adayı olmak üzere yaklaşık 10 bin 800 aday yarıştı.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Kurulu (DİK) tarafından yapılan açıklamada, saat 18.30'a kadar seçmenlerin yüzde 49,55'inin oy kullandığı kaydedildi.

Seçim sürecinin genel olarak sorunsuz işlediği belirtilen açıklamada, seçimde ilk kez seçmenlerin parmak izlerinin tespit edilmesi için cihazlar kullanılmasından dolayı sürecin daha yavaş işlediği ve seçmenlerin oy kullanmak için kuyruk oluşturduğu ifade edildi.

DİK Başkanı Aleksandar Daştevski, yaptığı açıklamada, bazı seçim merkezlerinde oy kullanma işleminin parmak izi cihazı kullanılmadan yapıldığı yönünde bilgiler ulaştığını belirterek bu şekilde oy kullanmanın yasa dışı olduğunu vurgulamıştı.

Ülkedeki yerel seçimlerde ikinci tur 31 Ekim'de gerçekleştirilecek. İlk turda yüzde 50'den fazla oy alınmadığı takdirde, en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışacak.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için oy kullandı.

AA / Abdulbesar Ademi - Son Dakika Haberleri
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