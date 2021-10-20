Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkı sözleri! 'Beni Bu Geceden Öldür' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un birlikte söyledikleri Beni Bu Geceden Öldür şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 4.5 milyon izlenme ve 140 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Beni Bu Geceden Öldür şarkı sözleri nelerdir? Beni Bu Geceden Öldür şarkısının tüm sözleri nedir? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür sözleri haberimizde...
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkısının sözleri merak edildi. Yeni çıkan şarkının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT - BENİ BU GECEDEN ÖLDÜR SÖZLERİ
Bana gel de, zaten olan oldu
Hayallerim yalan olmuş
Seninim, korkularla yaşar oldum
Gülüşünde sakladım gururumu
*****
Bu kalbe sen ateş oldun
Yüreğin taşlaşmış beter olsun
Yokluğunda neler oldu
Bu kadar mıydı gururun
*****
Haramsın gel yalansız
Yazılmış bir kere yazımız
*****
Beni bu geceden öldür
Yarını görmesin ömrüm
Sen hep yanlışı gördün
Yarınlarım sana sürgün
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
15 Ekim Cuma günü Youtube'a yüklenen Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkısı şuana kadar 4.5 milyon kez izlenmiştir ve toplamda 146 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz : Burak Bulut
Müzik : Burak Bulut
Aranje : Efe Can
Yardımcı Aranjör : Bahattin Ekinci
Mix : Okan Çam
Mastering : Emrah Çelik
Müzik Yönetmeni : Kurtuluş Kuş