Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkı sözleri! 'Beni Bu Geceden Öldür' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkısının sözleri merak edildi. Yeni çıkan şarkının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT - BENİ BU GECEDEN ÖLDÜR SÖZLERİ

Bana gel de, zaten olan oldu

Hayallerim yalan olmuş

Seninim, korkularla yaşar oldum

Gülüşünde sakladım gururumu

*****

Bu kalbe sen ateş oldun

Yüreğin taşlaşmış beter olsun

Yokluğunda neler oldu

Bu kadar mıydı gururun

*****

Haramsın gel yalansız

Yazılmış bir kere yazımız

*****

Beni bu geceden öldür

Yarını görmesin ömrüm

Sen hep yanlışı gördün

Yarınlarım sana sürgün

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

15 Ekim Cuma günü Youtube'a yüklenen Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkısı şuana kadar 4.5 milyon kez izlenmiştir ve toplamda 146 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz : Burak Bulut

Müzik : Burak Bulut

Aranje : Efe Can

Yardımcı Aranjör : Bahattin Ekinci

Mix : Okan Çam

Mastering : Emrah Çelik

Müzik Yönetmeni : Kurtuluş Kuş

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