Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkı sözleri! 'Beni Bu Geceden Öldür' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkı sözleri! 'Beni Bu Geceden Öldür' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkı sözleri! 'Beni Bu Geceden Öldür' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un birlikte söyledikleri Beni Bu Geceden Öldür şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 4.5 milyon izlenme ve 140 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Beni Bu Geceden Öldür şarkı sözleri nelerdir? Beni Bu Geceden Öldür şarkısının tüm sözleri nedir? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür sözleri haberimizde...

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkısının sözleri merak edildi. Yeni çıkan şarkının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT - BENİ BU GECEDEN ÖLDÜR SÖZLERİ

Bana gel de, zaten olan oldu

Hayallerim yalan olmuş

Seninim, korkularla yaşar oldum

Gülüşünde sakladım gururumu

*****

Bu kalbe sen ateş oldun

Yüreğin taşlaşmış beter olsun

Yokluğunda neler oldu

Bu kadar mıydı gururun

*****

Haramsın gel yalansız

Yazılmış bir kere yazımız

*****

Beni bu geceden öldür

Yarını görmesin ömrüm

Sen hep yanlışı gördün

Yarınlarım sana sürgün

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

15 Ekim Cuma günü Youtube'a yüklenen Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Beni Bu Geceden Öldür şarkısı şuana kadar 4.5 milyon kez izlenmiştir ve toplamda 146 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz : Burak Bulut

Müzik : Burak Bulut

Aranje : Efe Can

Yardımcı Aranjör : Bahattin Ekinci

Mix : Okan Çam

Mastering : Emrah Çelik

Müzik Yönetmeni : Kurtuluş Kuş

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