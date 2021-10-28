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Köylü girişimci kadınlardan Başkan Bedir'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Köylü girişimci kadınlardan Başkan Bedir'e ziyaret

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı köyündeki on iki kadın girişimci Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir'i makamında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular.

ŞENKAYA, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı köyündeki on iki kadın girişimci Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir'i makamında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular.

Ormanlı Köyü kadın girişimcileri "Köyümüzde bir şeyler üretip ev ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz, ekonomik özgürlüğümüz kazanmak istiyoruz" dediler

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ise "Ormanlı mahallemizde kadın girişimcilerimizi ağırlayıp bilgi alışverişi yaptık. Girişimci hanımefendileri cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Merkez ve mahallerimizi kapsayan geniş kooperatif anlayışı ile kadın istihdamı, doğal ürünler ve becerileri ekonomiye ve istihdama katacak her bireyin destekçisi olacağız" dedi. - ERZURUM

Köylü girişimci kadınlardan Başkan Bedir'e ziyaret

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