'Koronayı hafif geçirdim' diye sevinmeyin! Hastalıktan sonra kan pıhtılaşması riski artıyor - Haberler
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"Koronayı hafif geçirdim" diye sevinmeyin! Hastalıktan sonra kan pıhtılaşması riski artıyor

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Koronavirüsü ağır geçiren kişilerde kan pıhtılaşması meydana geldiği yönündeki araştırmaların yanı sıra son yapılan araştırma dikkat çekti. Araştırmada, hastalığı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması riskinin arttığı ortaya konuldu.

Koronavirüs salgını, kendi yarattığı sorunların yanı sıra vücudun mekanizmasını bozarak çeşitli sıkıntılara yol açıyor. Hastalığın sebep olduğu sorunların başında gelen kan pıhtılaşmasıyla ilgili yapılan son araştırma, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sözcü'de yer alan habere göre Thrombosis Research dergisinde yayınlanan çalışmada, tehlikeli bir kan pıhtısı türü olan venöz tromboembolizm (VTE) ile koronavirüsün bağlantısı incelendi. Çalışmada, koronavirüsü ağır geçiren hastaların yanı sıra, hafif semptomları bulunan kişilerde de kan pıhtısı riskinin arttığı belirlendi.

Hafif ve orta koronavirüs belirtileriyle hastaneye başvuran 2 bin 292 kişinin verilerini mercek altına alan uzmanlar, VTE söz konusu olmayan ve koronavirüsün hafif belirtilerle geçiren 200 kişiden birinde dört hafta sonra kan pıhtısı geliştiğini tespit etti. Semptomları orta seviyede olan kişilerde bu oran 200 kişide 5'e yükseldi.

Uzmanlar, hastanede tedavi gören ve kanda d-dimer proteini daha yüksek olan kişilerde tehlikeli kan pıhtısı riskinin daha yüksek olduğunu vurguladı. Bu kişilere yüksek dozda kan sulandırıcı tedavisi uygulandığında ölüm riskinin ciddi oranda azaldığı belirtildi.

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