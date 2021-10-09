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Konya'da bacağından tabancayla vurularak yaralanan avukat İnci yaşadıklarını anlattı Açıklaması

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da bacağından tabancayla vurularak yaralanan avukat İnci yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Konya'da otomobilde tartıştığı iki kişi tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralanan avukat Abdülkadir İnci, olay günü yaşadıklarını anlattı.

KONYA (AA) - Konya'da otomobilde tartıştığı iki kişi tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralanan avukat Abdülkadir İnci, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden İnci, AA muhabirine, tutuklanan zanlılardan Kadir Ö'nün icra dosyasının kendisinde olduğunu, icra takibi gerçekleşince de Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı adresinden haciz işlemi yaptıklarını söyledi.

Olayın ardından Kadir Ö'nün kendisini arayarak konuşmak istediğini ifade eden avukat İnci, "Kendisiyle adliye civarında görüşmeye gittim. Hacizle ilgili durumu izah ettim. Kendisine 'Bu adresteki eşyalar senin sayılır, bu işi çözmeye çalışalım.' dedim." şeklinde konuştu.

İnci, konuşmanın ardından adliyeye gitmek üzere yanlarından ayrılacağı sırada Kadir Ö. ile İsmail E'nin "Biz de seninle gelelim." diyerek arabaya bindiklerini anlattı.

Ardından otomobille adliyeye doğru yola çıktıklarını belirten avukat İnci, şunları kaydetti:

"Aracımla seyir halindeyken 'Dönme, direk git, dönersen vururum.' diyerek silahla tehdit ettiler. Adliyeye girmemem için aracın direksiyonunu tutarak istedikleri yere sürmemi istediler. Daha öncesinde kesinlikle tehdit veya başka bir durum olmadı. Oturup sakince konuştuk. Böyle bir şeyin olabileceğini sezebileceğim hiçbir durumla karşılaşmadım. Masadan kalkarken bile 'Bir çay daha içmez misin?' diye sordular. Zaten adliyenin bahçesine gireceğimde arka koltukta oturan zanlı bacağıma ateş etti."

İnci, hastanedeki tedavisinin devam ettiğini, yaklaşık 3 ay ayağının üzerine basamayacağını öğrendiğini söyledi.

Olay

İddiaya göre avukat Abdülkadir İnci (42), Merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında dün görüştüğü İsmail E. (21) ve Kadir Ö. (33) ile tartışmış, ardından otomobiline binerek adliyeye doğru yola çıktığı sırada aracına binen iki zanlının silahlı saldırısında bacağından yaralanmıştı.

Şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, İnci ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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