Kolombiya'da 100 yıllık gelenek: Siloe Şeytanları Karnavalı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Siloe'nin teleferikten çekilen görüntüleri

Festival için hazırlanan çocuklar ve yetişkinler

Festivalden detaylar

Kültür lideri David Gomez ile röportaj

Festivale katılan Alejandra Osori ile röportaj

Festivalden detaylar KALİ - Kolombiya'nın Kali kentindeki Siloe mahallesinde 100 yılı aşkın bir gelenek olan Siloe Şeytanları (Los diablitos de Siloe) karnavalı için bu yıl 11. kez geçit töreni düzenlendi. Her yıl 3 ay boyunca kutlanan karnavalda bir araya gelen çocuklar ve yetişkinler, çeşitli kostümler giyerek şehrin tüm sokaklarını dolaşıyor. Bu yıl, hayatının büyük bir kısmını karnavalı canlandırmaya adayan ancak bir süredir hasta olan Miriam'a adanan festival, katılımcılara da ekonomik gelir elde etme imkanı sunuyor.