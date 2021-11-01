Kolombiya'da 100 yıllık gelenek: Siloe Şeytanları Karnavalı - Haberler
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Kolombiya'da 100 yıllık gelenek: Siloe Şeytanları Karnavalı

AA / Juan Sebastian Arias Rodriguez - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Siloe'nin teleferikten çekilen görüntüleri Festival için hazırlanan çocuklar ve yetişkinler Festivalden detaylar Kültür lideri David Gomez ile röportaj Festivale katılan Alejandra Osori ile röportaj Festivalden detaylar KALİ - Kolombiya'nın Kali kentindeki Siloe mahallesinde...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Siloe'nin teleferikten çekilen görüntüleri

Festival için hazırlanan çocuklar ve yetişkinler

Festivalden detaylar

Kültür lideri David Gomez ile röportaj

Festivale katılan Alejandra Osori ile röportaj

Festivalden detaylar KALİ - Kolombiya'nın Kali kentindeki Siloe mahallesinde 100 yılı aşkın bir gelenek olan Siloe Şeytanları (Los diablitos de Siloe) karnavalı için bu yıl 11. kez geçit töreni düzenlendi. Her yıl 3 ay boyunca kutlanan karnavalda bir araya gelen çocuklar ve yetişkinler, çeşitli kostümler giyerek şehrin tüm sokaklarını dolaşıyor. Bu yıl, hayatının büyük bir kısmını karnavalı canlandırmaya adayan ancak bir süredir hasta olan Miriam'a adanan festival, katılımcılara da ekonomik gelir elde etme imkanı sunuyor.

Kolombiya'da 100 yıllık gelenek: Siloe Şeytanları Karnavalı

Kolombiya'da 100 yıllık gelenek: Siloe Şeytanları Karnavalı

Kolombiya'da 100 yıllık gelenek: Siloe Şeytanları Karnavalı

AA / Juan Sebastian Arias Rodriguez - Son Dakika Haberleri
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