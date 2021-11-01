Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özmen idaresindeki 71 AAD 389 plakalı tır ile Mert Mustafa Gök'ün kullandığı 71 BJ 186 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Muhammet Niyazi Dağdelen ve Yiğit Kaplan yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale-Samsun kara yolu Kaletepe Mahallesi mevkisinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında ise Bilal Yiğit'in kullandığı 06 EZM 15 plakalı otomobil, Sinan Cenik idaresindeki 19 ACJ 540 plakalı otomobil, Ferdi Uysal yönetimindeki 57 AAG 882 plakalı otomobil ve Üzeyir Şahin'in kullandığı 06 DH 2731 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Buğra (8) ve Nehir Nur Uysal (12), Aygül Kulak (57) ile Demet Cenik (35) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

 KAVGADA ÜZERİNE OTOMOBİL SÜRDÜĞÜ KUZENİNİN BACAĞI KOPTU

KAVGADA ÜZERİNE OTOMOBİL SÜRDÜĞÜ KUZENİNİN BACAĞI KOPTU

 ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI, KIZ ARKADAŞINI ALARAK KAÇTI - 2 ek görüntü

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI, KIZ ARKADAŞINI ALARAK KAÇTI - 2 ek görüntü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title