Keskin'de öğrencilere kışlık giyim desteği

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi tarafından, hayır sever iş insanlarının da katkılarıyla öğrencilere kışlık giyim desteği verildi.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, hayır sever iş insanlarının da katkılarıyla ortaokul öğrencilerine kışlık giyim desteğinde bulundu. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Keskinli hayırsever iş insanlarımız tarafından öğrencilerimize ayakkabı ve kaban hediye ettik. Belediyemiz vasıtasıyla öğrencilerimize ayakkabı ve kabanlarını İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abidin Karazöhreoğlu, İl Genel Meclis Üyemiz Hamza Kutluca ve Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Murat Ürkmez ile teslim ettik. Pevrul Kavlak, Hacı Mehmet Atakul, Küçük Ağa Atakul ve Haluk Ilıcan'a ayakkabı ve kaban tedariklerinden dolayı şahsım, ilçem ve belediyem adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KIRIKKALE

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