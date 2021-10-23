Kaza sonrası duran kalbi yoldan geçen doktor tarafından yeniden çalıştırıldı, hastanede öldü

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Onur Kaya'nın (31) kalbi durdu. O sırada kaza yerinden geçen bir doktor tarafından yapılan müdahale ile kalbi tekrar çalıştırılan Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırıkkale- Kırşehir yolunun 16'ncı kilometresi Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Onur Kaya yönetimindeki 06 U 4099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Sürücü Onur Kaya, bilinci kapalı şekilde otomobil içerisinde sıkıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.